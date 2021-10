Bolsonaro é impedido de assistir jogo do Santos, em SP

Depois de circular sem máscara por Peruíbe, no litoral paulista, e ser informado sobre uma multa de R$ 500 pela prefeitura, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) reclamou por ter sido vetado de assistir presencialmente ao jogo do Santos e Grêmio, na tarde deste domingo. A proibição se deu em razão de o presidente não estar vacinado.

A apoiadores, o chefe do Executivo federal reclamou. “Por que passaporte da vacina? Eu queria ver o jogo do Santos agora e me falaram que tem que estar vacinado. Por que isso? Eu tenho mais anticorpos do que quem tomou a vacina”, questionou Bolsonaro.

A partida ocorre na Vila Belmiro, em Santos, na tarde deste domingo, pela 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2021.