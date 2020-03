Bolsonaro diz que governadores e prefeitos terão que pagar encargos trabalhistas

Aos apoiadores que estavam na porta do palácio contrariando as recomendações do Ministério da Saúde de isolamento social, o presidente Jair Bolsonaro comentou, nesta sexta-feira (26), uma notícia falsa que tem sido compartilhada em grupos de WhastsApp. A falsa notícia diz que o governador do DF, Ibaneis Rocha, teria determinado a reabertura do comércio e escolas a partir desta segunda-feira (30). O presidente aproveitou para provocar governadores e prefeitos.

– Ibaneis vai abrir tudo segunda-feira, é isso? Olha a minha cara de tristeza. Tem um artigo na CLT que diz que todo empresário e comerciante que for obrigado a fechar o estabelecimento por decisão do respectivo chefe do executivo, os encargos trabalhistas quem paga é o Governador ou o Prefeito. Fecharam tudo. Era uma competição quem ia fechar mais.

Por R7