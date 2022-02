Bolsonaro diz que Brasil está empenhado em proteger brasileiros na Ucrânia

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou na tarde de hoje (24) que está empenhado em “proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia” após a invasão da Rússia no país.

Bolsonaro ainda declarou que a embaixada brasileira em Kiev, capital da Ucrânia, segue aberta e está “pronta a auxiliar os cerca de 500 cidadãos brasileiros que vivem na Ucrânia e todos os demais que estejam por lá temporariamente”.

Filipe Martins, assessor Especial para Assuntos Internacionais do presidente, também disse no início da tarde que o chefe do Executivo acompanha “de perto” a invasão da Rússia na Ucrânia.

Segundo o assessor de Bolsonaro, o atual mandatário e o Estado Brasileiro buscam soluções alinhadas com a “tradição brasileira de defesa do primado do direito internacional”.

“O Presidente e o Estado Brasileiro estão acompanhando a situação de perto e envolvidos na busca de soluções em linha com a tradição brasileira de defesa do primado do direito internacional, sobretudo os princípios da não-intervenção, da soberania e da integridade territorial”, afirmou Martins no Twitter.

O assessor também pediu que todos “tomem” cuidado com a atual situação da tensão entre a Rússia e Ucrânia, pois os resultados do conflito podem ser “muito nocivos para o Brasil”.

“Tomem cuidado, sobretudo, porque os impactos do que está acontecendo podem ser muito nocivos para o Brasil, afetando nossa vida cotidiana, através dos preços de combustíveis e de alimentos, e o poder relativo do Brasil como celeiro do mundo e potência de médio porte”, acrescentou.

