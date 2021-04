Bolsonaro desembarca em Manaus com torcida contra e a favor

Na manhã desta sexta-feira (23), o presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, desembarcou na capital amazonense, para participar da cerimônia de inauguração do Pavilhão de Feiras e Exposições do Centro de Convenções, localizado na avenida Pedro Teixeira, zona centro-oeste, bairro Flores, ocorrida às 10h30.

Bolsonaro chegou acompanhado de cinco ministros, além do governador do Amazonas, Wilson Lima, que pegou uma carona no voo presidencial após reunião com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, na capital federal. O assunto pandemia não fez parte da agenda bolsonarista.

Enquanto isso, nas proximidades da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam) um grupo de manifestantes tentou barrar a entrada do mandatário brasileiro nas dependências do legislativo estadual, onde foi agraciado com o título de Cidadão do Amazonas.

Por volta do meio-dia, o presidente deixou o solo amazonense em direção ao Pará, onde deu continuidade a sua agenda de compromissos em Belém.