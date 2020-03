Bolsonaro coloca humorista para distribuir bananas a jornalistas

Os ataques de Jair Bolsonaro à imprensa têm sido cada vez mais frequentes. Nesta quarta-feira, 4, ele colocou o humorista Márvio Lúcio (conhecido como Carioca), vestido de presidente da República, para distribuir bananas a jornalistas que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, que ocorre diariamente em Brasília.

A cena foi transmitida em uma live no Facebook de Bolsonaro. Durante o vídeo, o presidente se aproximou de apoiadores, que também o aguardavam, e não respondeu a perguntas dos repórteres sobre o resultado do PIB do país em 2019 — que teve o menor crescimento dos últimos três anos.

O ator chegou ao local antes de Bolsonaro. Ele saiu do carro, após o chefe da Secom, Fabio Wajngarten, e tocou uma corneta. Em seguida, convidou os apoiadores do governo para tirar fotos. O comediante, então, pegou uma caixa com bananas e as ofereceu aos repórteres.

“Foi o presidente Jair Bolsonaro que pediu para distribuir banana?”, perguntou um jornalista. “Não vem com esse papo não, foi ideia minha, isso aqui se chama humorista”, respondeu Carioca.

Nesta terça-feira, 3, o governo reeditou uma cartilha de 2018 que diz respeito à proteção de jornalistas e comunicadores. O documento reúne obrigações do governo sobre a prevenção, proteção e acesso à justiça em casos de violência cometida contra esses profissionais.

Por Catraca Livre