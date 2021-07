Bolsonaro chama Randolfe de ‘saltitante’ e senador rebate: “Só não pode me chamar de miliciano”

Randolfe Rodrigues afirmou não se importar com os apelidos usados por Bolsonaro para se referir a ele.

Randolfe Rodrigues usou as redes sociais para rebater comentário publicado na conta de Jair Bolsonaro, que o chamou de ‘saltitante’. “Só não pode me chamar de corrupto, miliciano, superfaturador de vacina e líder de internacional da fraude, né?”, escreveu o senador.

O perfil de Bolsonaro afirmou que membros da CPI da Covid estão frustrados por “não encontrar um só indício de corrupção” em seu governo. “Querem nos acusar de corrupção onde nada foi comprado”, disse o presidente sobre acusações de irregularidades na aquisição da vacina Covaxin pelo Ministério da Saúde. “No circo da CPI Renan, Omar e Saltitante estão mais para três otários que três patetas”, completou o presidente.

Em resposta, Randolfe Rodrigues afirmou não se importar com os apelidos usados por Bolsonaro para se referir a ele. “Entendo o nervosismo, especialmente com as denúncias de prevaricação e corrupção que se acumulam. Seus ataques só nos estimulam ainda mais. Não vão nos intimidar!”, publicou.

Confira o post:

Senhor Pr… não! Pres… Não. Bolsonaro… Estimo melhoras! A CPI está avançando e nada vai atrapalhar as investigações! Entendo o nervosismo, especialmente c/ as denúncias de prevaricação e corrupção que se acumulam. Seus ataques só nos estimulam ainda mais. Não vão nos intimidar! https://t.co/upoEzTSv02 — Randolfe Rodrigues 💉👓 (@randolfeap) July 15, 2021

(TV CULTURA)