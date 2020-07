Bolsonaro anuncia que contraiu Covid-19

Nesta terça-feira (7), o presidente Jair Bolsonaro afirmou que testou positivo para a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A informação foi dada a jornalistas em frente ao Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário. De acordo com o presidente, ele sentiu alguns sintomas da doença e fez o exame em Brasília. O resultado foi divulgado no fim desta manhã.

Segundo Bolsonaro, seu primeiro sintoma foi a indisposição que sentiu no domingo. Na segunda seu estado de saúde se agravou com uma febre de 38 graus. Ao ir ao médico da presidência, foi apontado a contaminação por covid-19. O chefe do Executivo também disse que chegou a realizar uma ressonância magnética dos pulmões no hospital das Forças Armadas, mas que não foram detectados problemas.

De acordo com o presidente, sua equipe médica decidiu dar hidroxicloroquina e azitromicina. No entanto, vale lembrar que o remédio não tem eficácia comprovada.

A Secretaria Especial de Comunicação Social, em nota, disse que o estado de saúde do presidente é “bom”.