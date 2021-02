Bolsonaro anuncia Joaquim Silva e Luna como novo presidente da Petrobras

O presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou nesta sexta (19) o general Joaquim Silva e Luna como novo presidente da Petrobras após muitas críticas a atual política de reajustes de preços dos combustíveis praticada pela estatal. Para assumir o novo cargo, Silva Luna deixa a direção de Itaipu Binacional.

O anúncio da saída de Roberto Castello Branco foi feito pelas redes sociais em postagem do presidente. “O governo decidiu indicar o senhor Joaquim Silva e Luna para cumprir uma nova missão, como conselheiro de administração e presidente da Petrobras, após o encerramento do ciclo, superior a dois anos, do atual presidente, senhor Roberto Castello Branco”, diz o texto.

Ontem, o presidente reiterou a necessidade de mudança no sistema de composição dos preços para que haja o mínimo de previsibilidade. “Nesses dois meses nós vamos estudar uma maneira definitiva de buscar zerar o imposto para ajudar a contrabalancear esses aumentos, no meu entender excessivo, da Petrobras”, disse. (Diário do Poder)