Bolsonaro afirma que sua filiação ao PL está 99% confirmada

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (08), que sua filiação ao Partido Liberal (PL) é quase certa. “Está 99% fechado. A chance de dar errado é quase zero. Está tudo certo”, afirmou à reportagem da CNN Brasil.

Bolsonaro explicou que a concretização está dependendo de uma reunião. “Na quarta-feira, terei a última conversa com a sigla. Irei conversar com o Valdemar para, em seguida, marcar a data do casamento”.

As candidaturas de senadores e deputados federais estão no foco do presidente, sendo objetivo declarado por ele, durante a entrevista, para a escolha do PL.

O presidente Bolsonaro está sem partido há quase dois anos, quando deixou o PSL para criar o Aliança pelo Brasil.