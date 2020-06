Bolsonaro acompanha velório de paraquedista morto em treinamento no RJ

O presidente Jair Bolsonaro esteve no Rio na manhã deste domingo (21), para acompanhar o velório do soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves, de 19 anos, que faleceu ontem em um treinamento no Campo dos Afonsos, no Rio, após seu paraquedas não abrir corretamente.

O velório aconteceu no ginásio do 26º Batalhão de Infantaria Paraquedista, na Vila Militar, na zona oeste do Rio. A imprensa não pode acompanhar a cerimônia.

Bolsonaro integrou a Brigada de Infantaria Paraquedista em sua carreira no Exército.

Acidente

Segundo o Comando Militar do Leste (CML), durante treinamento ontem o soldado Pedro Lucas Ferreira Chaves ficou preso à aeronave e, “após os procedimentos de emergência, a abertura do paraquedas do militar não ocorreu adequadamente”. Ele sofreu ferimentos graves na queda, recebeu os primeiros socorros da equipe médica no local e foi conduzido ao Hospital Geral do Rio de Janeiro (HGeRJ), na Vila Militar, onde morreu.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado para apurar o caso. O CML lamentou a morte e informou que está dando suporte à família. (ESTADÃO CONTEÚDO)