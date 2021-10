Bolsonaro abandona entrevista ao vivo após ficar irritado com pergunta sobre “rachadinhas”

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) abandonou a entrevista ao programa Pânico, nesta quarta-feira (27) ao ser perguntado pelo humorista André Marinho, filho do empresário Paulo Marinho, que apoiou a campanha do presidente em 2018, sobre rachadinhas.

“Eu tenho uma denúncia de uma prática que está acontecendo direto aqui no meu Rio de Janeiro, onde eu nasci. São vários deputados nos seus gabinetes que estão roubando a torto e à direita, roubando o salário do servidor e botando no próprio bolso”, provocou Marinho. “Então, presidente, eu te pergunto: rachador tem que ir para a cadeia ou não?”

O questionamento provocou a ira de Bolsonaro que passou a acusar Paulo Marinho, pai do humorista e ex-aliado político, de querer a cadeira de Flávio Bolsonaro, que sequer foi citado na pergunta, no Senado.

Em um determinado momento da entrevista, Bolsonaro diz que se Marinho voltar à tela ele irá encerrar a entrevista.

Na sua conta pessoal no Twitter, André Marinho continuou a provocar o presidente Jair Bolsonaro. (Congresso em Foco)