Bolsistas apoiados pela Fapeam se destacam em evento da Fiocruz Amazônia

Reunião Anual de Iniciação Científica premiou quatro bolsistas do Paic em sua 19ª edição

A 19ª edição da Reunião Anual de Iniciação Científica do Instituto Leônidas & Maria Deane ILMD/Fiocruz Amazônia contou com 32 projetos apoiados pelo Governo do Amazonas via Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado (Fapeam), por meio do Programa de Apoio à Iniciação Científica (Paic). Quatro bolsistas de Iniciação Científica (IC) fomentados pela fundação estadual foram premiados na tarde de ontem (2).

A abertura do encontro contou com a participação virtual da diretora-presidente da Fapeam, Márcia Perales Mendes Silva, e da diretora substituta do ILMD/Fiocruz Amazônia, Stefanie Costa Pinto Lopes. A programação de apresentação dos projetos de pesquisa ocorreu na segunda (30), quarta e quinta-feira (1 e 2).

As apresentações foram divididas em sete sessões, nos turnos da manhã e da tarde, e contemplaram as seguintes temáticas: microbiologia; saúde coletiva Covid-19; biotecnologia e bioprospecção; entomologia; parasitologia e imunologia. Na ocasião, também foram apresentados 11 projetos de IC fomentados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Destaques

Dos 32 projetos de IC – fomentados pela Fapeam – apresentados na reunião, quatro receberam prêmio de destaque pela relevância do tema abordado: “Diversidade e abundância dos mosquitos-picadores-de-sapo, Corethrella Coquillett, 1902, em um ambiente urbano amazônico”, da bolsista Melyssa Oliveira Gomes, com orientação de Felipe Arley Costa Pessoa; “Atenção Primária à Saúde no enfrentamento da pandemia de Covid-19 na Amazônia: Revisão de Literatura Sistemática Qualitativa”, do bolsista Jesse Moraes de Oliveira, com orientação de Júlio César Schweickardt.

Também foram premiados os projetos “Epidemiologia das doenças de transmissão hídrica no estado do Amazonas no período de 2010 a 2020”, da bolsista Carla Julia Pessoa Matos, com orientação de Luciete Almeida Silva; e “Análise da prevalência e genótipos do Papilomavírus humano (HPV) em mulheres com neoplasias intraepiteliais cervicais de alto grau e com o vírus da imunodeficiência humana (HIV)”, da bolsista Louise Ramos Nobre, com orientação de Priscila Ferreira de Aquino, título do trabalho.

Paic

O Programa de Apoio à Iniciação Científica da Fapeam tem o objetivo de apoiar, com recursos financeiros e bolsas institucionais, estudantes de graduação interessados no desenvolvimento de pesquisa em instituições públicas e privadas no Amazonas. A nova edição do programa – edição 2022/2023 – está em andamento e deve conceder bolsa a 1.288 projetos de IC, que serão realizados em 14 instituições de ensino e pesquisa sediadas no Amazonas.

Com informações da Fapeam