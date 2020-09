Bolsas Universidade, Pós-Graduação e Idiomas oferecem mais de 82 mil vagas

O prefeito de Manaus, Artur Virgílio Neto, lançou nesta sexta-feira, 25/9, três editais de processos seletivos para 2021 com mais de 82 mil bolsas de estudos para os Programas Bolsa Universidade (PBU), Bolsa Pós-Graduação (PBPG) e Bolsa Idiomas (PBI). O maior programa de socioinclusão promovido em nível municipal já ofertou mais de 260 mil bolsas, envolvendo as três categorias, na atual gestão, que criou os Bolsas Idioma (83,4 mil classificados) e Pós-Graduação (26,8 mil) e aperfeiçoou o Bolsa Universidade (150 mil, a partir de 2013).

“Esse programa é, sem dúvida, a maior universidade do Estado do Amazonas, que é gerenciada com seriedade e espírito público e com parceiros que pensam nessa terra”, disse o prefeito, acrescentando que os esforços do município de Manaus com os três programas é dar vazão às demandas por graduação, pós-graduação e ensino de idiomas mas, principalmente, dar as armas necessárias à população para estar pronta a enfrentar o mundo globalizado em suas atividades futuras. “No caso do Bolsa Idiomas, por exemplo, as pessoas sentem que é importante falar ao menos uma língua estrangeira e eu diria que daqui a pouco, uma língua estrangeira será pouco”, destacou o prefeito.

Ainda durante o evento, realizado no auditório da Casa Militar de Manaus, bairro Compensa, zona Oeste, Artur Neto agradeceu e elogiou a parceria com as instituições de ensino. “Eu quero louvar o espírito público dos nossos parceiros. Isso é uma obra de governo, mas com a interação de uma parte muito preparada da sociedade, que vê a importância de fazer essa que é a maior universidade do Amazonas, dando oportunidades a essas pessoas que não as teriam, se não houvesse esse entendimento”, observou.

O prefeito de Manaus também destacou o desempenho da educação em sua gestão, que subiu de 20º lugar do Ideb para o 9º lugar, aliando investimentos em qualidade profissional, em infraestrutura e, muito fortemente, em novas estratégias pedagógicas. Os investimentos em educação, elogiado inclusive pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), durante votação do parecer prévio pela aprovação das contas do prefeito de 2019, ultrapassaram o mínimo determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal. “Eu tenho muito orgulho disso”, afirmou o prefeito, que entende que, apesar de o papel do município estar focado no ensino infantil e fundamental, a Prefeitura de Manaus exerce uma função de vital importância para a socioinclusão, com os programas de bolsas de estudos para graduação, pós-graduação e ensino de idiomas.

Prazos e inscrições – Com benefícios integrais e parciais, de 50% e 75%, em cursos de graduação, por meio do PBU; especialização, pelo PBPG; e língua estrangeira, pelo PBI, os programas municipais de socioinclusão são coordenados pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), subsecretaria vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

Os editais serão publicados no Diário Oficial do Município (DOM) nesta sexta e no site oficial da seleção: http://bolsa.manaus.am.gov.br. “São mais de 80 mil bolsas este ano, porque temos essa situação da Covid-19 que, infelizmente, diminuiu a oferta que foi apresentada pelas instituições e também, normalmente, tínhamos duas datas de lançamento do bolsa, ou seja, dois editais que possibilitavam que pudéssemos ter um número maior, mas ainda assim é um quantitativo expressivo”, destacou o secretário da Semad, Lucas Bandiera.

Via internet, a abertura das inscrições acontece de forma gradual, iniciando às 10h da próxima quarta-feira, 30/9, com o Bolsa Universidade. Nesta edição, o programa dispõe de 37.211 vagas, destinadas a estudantes de baixa renda e sem formação de ensino superior. As inscrições seguirão até as 23h59 do dia 13 de outubro.

Para o Bolsa Pós-Graduação, os interessados poderão se candidatar no período de 14 a 23 de outubro. O processo seletivo abre 14.284 vagas em cursos de especialização, em 178 áreas do conhecimento.

As inscrições para os cursos de língua estrangeira, ofertados pelo Bolsa Idiomas, terão início no dia 26/10 e seguem até 4/11. A edição do programa conta com 29.557 bolsas de estudos, para sete idiomas: alemão, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês e mandarim.

Os benefícios concedidos pelos três programas são para ingresso em instituições de ensino particulares estabelecidas em Manaus. Do total das vagas disponíveis, oferecidas em cada instituição, 5% deverão ser destinadas às pessoas com deficiência.

O processo seletivo será dividido em três etapas: inscrição eletrônica, na qual o candidato preenche o formulário de inscrição e emite a declaração de renda familiar; classificação, realizada pelo sistema de cruzamento de dados da Espi/Semad; e, para os classificados, entrega de documentos, necessária para comprovar os dados informados.

Requisitos – Para concorrer às vagas de cursos de graduação ofertadas pelo Bolsa Universidade, o candidato deve ser brasileiro, nato ou naturalizado, residir em Manaus, possuir renda familiar per capta inferior a 1,5 salário mínimo, além de estar regularmente matriculado ou apto a se matricular em uma das Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras do programa. O candidato também deve possuir o ensino médio completo ou equivalente, ou concluir esse até o dia 31 de dezembro.

Os candidatos ao Bolsa Pós-Graduação devem residir em Manaus e não ter formação em curso de especialização em nível de pós-graduação lato sensu ou stricto sensu. A renda familiar para o programa não deve ultrapassar a faixa de 3,5 salários mínimos (por pessoa da família).

Para concorrer ao Bolsa Idiomas, o candidato deve ser residente em Manaus, com idade a partir de 16 anos, de renda familiar per capita de 2,5 salários mínimos, estar cursando ou ter concluído o ensino médio.

Instituições participantes – O Programa Bolsa Universidade firmou parceria com 15 instituições de ensino para esse processo: Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), Centro Universitário Fametro, Centro Universitário do Norte (Uninorte), Centro Universitário Luterano de Manaus (Ulbra), Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Martha Falcão Whyden, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Santa Teresa, Fucapi, Instituto Amazônia de Ensino Superior (Iaes), Instituto de Ensino Superior (Materdei), Universidade Estácio de Sá e Universidade Nilton Lins.

O Bolsa Pós-Graduação credenciou 12 instituições: Faculdade Boas Novas (FBN), Faculdade Salesiana Dom Bosco, Escola Superior Batista do Amazonas (Esbam), Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Boa Esperança (Fafibe), Centro Universitário Fametro, Fucapi, Intelecto Educação, Instituto Superior de Ensino Leanorte (Isel), Faculdade Martha Falcão Wyden, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Tereza, Faculdade de Ouro Preto do Oeste (Uneouro).

Pelo Bolsa Idiomas, serão 13 escolas: Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Get It Academy, Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos (Icbeu), Inglês e Companhia, Multcursos, My Way Abroad, Faculdade Santa Tereza Idiomas, United Idiomas e Yes Idiomas.

*Com informações da assessoria