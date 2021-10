Bolsa Universidade e Bolsa Idiomas são lançados com mais de 61 mil oportunidades

A Prefeitura de Manaus lançou, nesta quinta-feira, 28/10, o edital do processo seletivo para as novas edições dos programas Bolsa Universidade 2022/1 e Bolsa Idiomas 2022/1, que vão ofertar 61.278 bolsas de estudos com benefícios integrais (100%), e parciais de 50% e 75%. As iniciativas são coordenadas pela Secretaria de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), e contemplam pessoas residentes em Manaus que possuem baixa renda familiar. Vão participar dos programas, 17 instituições de ensino superior e 17 escolas de idiomas.

O titular da Semad, Ebenezer Bezerra, aponta que os programas entram para a galeria de momentos históricos da administração atual, que contempla a população com renda familiar baixa e que busca oportunidade de crescimento profissional.

“Serão oportunizadas mais de 34 mil Bolsas Universidades e mais de 27 mil Bolsas Idiomas, então esse é mais um momento histórico para Manaus e que o prefeito David Almeida direciona. Esse programa vai dar acesso ao público-alvo, à qualificação profissional”, enfatiza.

As inscrições para o Bolsa Universidade iniciam na próxima quarta-feira, 3/11, e vão até o dia 12/11. Serão oferecidas vagas em 76 cursos de nível superior (36 de bacharelado, nove de licenciatura e 32 tecnológicos).

As instituições são, Faculdade Boas Novas, Ciesa, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Faculdade Esbam, Estácio do Amazonas, Faculdade Regional do Amazonas (FAM), Fametro, Fucapi, Faculdade Iaes, Faculdade Martha Falcão, Faculdade Materdei, Universidade Nilton Lins, Faculdade Santa Tereza, Ulbra, Uninassau, Uninorte e Unip.

Pré-requisitos

Para participar do processo seletivo e ser contemplado no Bolsa Universidade, o candidato precisará cumprir alguns pré-requisitos como ser estudante brasileiro, morar em Manaus, estar matriculado ou aprovado no vestibular em uma instituição de ensino superior que participa do programa, ter renda familiar per capita de até um salário-mínimo e meio, não ter diploma de ensino superior, não estar matriculado em universidade pública, estar disposto a participar de atividades, projetos e programas da Prefeitura de Manaus, não ter outro benefício, como Prouni ou Fies. Caso tenha, deve se desvincular antes.

Bolsa Idiomas

As inscrições iniciam dia 16/11 e seguem até o dia 25/11. Os interessados podem realizar a inscrição por meio da página oficial do programa http://bolsa.manaus.am.gov.br.

Para participar do processo seletivo e integrar o programa Bolsa Idiomas, o candidato deve comprovar o atendimento conjunto aos seguintes requisitos: ser residente na cidade de Manaus, ter idade igual ou superior a 16 anos, possuir renda familiar per capita, não excedente a dois salários mínimos e meio, estar cursando ou ter concluído o ensino médio, não ser beneficiário de programa similar mantido pelo poder público, estar ciente de que conforme legislação do programa Bolsa Idiomas, deverá formar compromisso desenvolvendo atividades de contrapartida sem ônus para o município.

No programa Bolsa Idiomas serão proporcionados cursos em sete idiomas diferentes (inglês, espanhol, alemão, francês, italiano, japonês e mandarim) nas instituições, Argus Cursos e Treinamentos, Aslan Idiomas, CCAA, CNA Manaus, Cultura Inglesa, Digital da Amazônia, Do Up English, Faculdade Salesiana Dom Bosco, Esbam Idiomas, Get it Manaus, Go On Better, ICBEU, Inglês e Companhia, Multicursos, Thank you Institute, United Idiomas e Yes Idiomas.

Processo seletivo

“Essa é uma grande oportunidade e com certeza vai fazer a diferença na vida dos participantes. É necessário ficar atento aos requisitos e se inscrever em tempo hábil. Todas as informações estão nos editais que serão publicados na próxima edição do DOM”, explica Júnior Nunes, diretor-geral da Espi.

O processo seletivo para os dois programas será dividido em três etapas: inscrição eletrônica, na qual o candidato irá preencher questionário socioeconômico; classificação; e entrega de documentos necessários para comprovar as informações prestadas na inscrição.

O edital com as condições de participação e a lista de cursos ofertados será publicado no Diário Oficial do Município, pelo endereço http://dom.manaus.am.gov.br.

