Bolão com 44 pessoas vai dividir R$ 122 milhões da Mega-Sena

Caixa Econômica Federal informou que aposta vencedora foi realizada em Santos, no litoral paulista

A cidade de Santos, no litoral paulista, ganhou 44 novos milionários neste sábado, 2, após um bolão ter acertado as seis dezenas do concurso 2468 da Mega-Sena, com prêmio superior a R$ 122 milhões.

Segundo a Caixa, o jogo vencedor de 9 números foi feito na Lotérica Santo & Santo, localizada na rua Xavier Pinheiro, no bairro Vila Matias. Com isso, cada pessoa que participou do bolão receberá R$ 2.786.981,17.

Os números sorteados no concurso foram: 22 – 35 – 41 – 42 – 53 – 57. A quina teve 267 apostas ganhadoras e o valor do prêmio será de R$ 34.158,18 para cada uma. A quadra teve 20.734 acertos, e cada aposta levará R$ 628,38.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para a quarta-feira, 6. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões.

Com informações do Terra