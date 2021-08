Blogueira é presa acusada de levar cocaína em suplemento alimentar

De acordo com os policiais, ela levava quase meio quilo de cocaína escondidos dentro de frascos.

DA REDAÇÃO – Blogueira Laís Crisóstomo Aguiar foi detida no último dia 5 de agosto quando tentava embarcar com droga para os Emirados Árabes, segundo a Polícia Federal. De acordo com os policiais, ela levava quase meio quilo de cocaína escondidos dentro de frascos.

De acordo com a PF, ela e Peterson de Souza Fontes tentaram embarcar para Dubai, nos Emirados Árabes.

O desembargador federal Valdeci dos Santos negou a liberdade à presa alegando que “a versão apresentada pela Laís Crisóstomo Aguiar no sentido de que desconhecia o conteúdo da mala não se apresenta verossímil, tendo em vista que a cocaína apreendida estava escondida numa mala com os objetos pessoais da paciente”.