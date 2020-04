Biomédica Simone Araújo assume comando da Susam

A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) passará a ser comandada pela biomédica paulista Simone Araújo de Oliveira Papaiz, especialista em gestão hospitalar. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (08/04) pelo governador Wilson Lima. Na ocasião, ele também anunciou que o Governo do Estado dá início ao projeto “Anjos da Saúde”, que vai reforçar a assistência psicossocial na rede estadual de saúde, como parte das ações de enfrentamento ao novo Coronavírus.

Em pronunciamento online nas redes sociais do Governo, Wilson Lima agradeceu a contribuição de Rodrigo Tobias, doutor em saúde pública que esteve à frente da Susam e que vai se dedicar ao trabalho de pesquisa, também contribuindo com estudos de alternativas de tratamento do Covid-19.

Ao lado de Simone Papaiz, o governador também anunciou o início do projeto “Anjos da Saúde”, iniciativa que vai reunir uma equipe multidisciplinar para acompanhar o atendimento de pacientes em unidades da rede estadual para dar suporte psicossocial e também assegurar qualidade na assistência à saúde oferecida. Também é prioridade da nova gestão acelerar a implantação a unidade de retaguarda para casos de Covid-19, que está sendo montada no Hospital da Nilton Lins.

Currículo – Simone Araújo de Oliveira Papaiz, de 45 anos, é graduada em Biomedicina pela Universidade de Mogi das Cruzes. Tem MBA em Gestão Hospitalar e Sistemas de Saúde (Faculdade Oswaldo Cruz), é mestre em Farmacologia (Universidade Estadual de Campinas) e especialista em Patologia Clínica (Universidade Mogi das Cruzes).

Ex-secretária municipal de Saúde de Bertioga (SP), ela foi também diretora de saúde no munícipio, responsável pelos serviços de Unidades Básicas de Saúde; Hospital Municipal de Bertioga; Unidades de Pronto Atendimento; Centro de Atenção Psicossocial; e do Núcleo de Atenção às Crianças Especiais, entre outros.

*Com informações da assessoria