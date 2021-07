Biólogo flagra Bob Esponja e Patrick da vida real

Bob Esponja e Patrick da vida real existem e o biólogo marinho Christopher Mah flagrou essas grandes celebridades no fundo do mar. Ainda que a esponja-do-mar obviamente não use calças e que a estrela-do-mar não tenha um belo calção de banho, elas foram vistas juntinhas.

Christopher Mah percebeu a semelhança entre os personagens do desenho animado da Nickelodeon e uma esponja amarela real ao lado de uma estrela do mar rosa nas profundezas do Atlântico. Um veículo subaquático de controle remoto avistou a dupla colorida na encosta de uma montanha subaquática chamada Retriever, localizada 320 km a leste da cidade de Nova York.

“Eu normalmente evito fazer esse tipo de analogia… mas WOW. Bob Esponja e Patrick de verdade!”, Twittou Christopher Mah, um pesquisador afiliado à Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA).

Como parte de sua nova expedição em alto mar, o Okeanos Explorer da NOAA está enviando veículos controlados remotamente como o que encontrou a esponja e a estrela a mais de uma milha abaixo da superfície do Atlântico. ROVs, como são chamados, exploram habitats subaquáticos, transmitem ao vivo suas viagens e capturam imagens dos habitantes das profundezas.

“Achei que seria engraçado fazer a comparação, que pela primeira vez era realmente comparável às imagens/cores icônicas dos personagens do desenho”, disse Christopher Mah ao Insider por e-mail. “Como biólogo especializado em estrelas-do-mar, a maioria das representações de Patrick e Bob Esponja está incorreta.”

Colegas da vida real

Existem mais de 8.500 espécies de esponjas, e essas criaturas vivem no oceano há 600 milhões de anos. Suas formas e texturas variam dependendo se eles vivem em areia fofa ou em superfícies rochosas duras. Pouquíssimas delas se parecem com a forma quadrada, no melhor estilo esponja de cozinha, de Bob Esponja.

Mas a espécie que se parece com o Bob Esponja na imagem, diz Christopher Mah, pertence ao gênero Hertwigia. Ele ficou surpreso com sua cor amarela brilhante, incomum em alto mar. Na verdade, nessas profundezas, a maioria dos organismos é laranja ou branca, o que permite que se camuflam em um ambiente mal iluminado.

A estrela-do-mar próxima, conhecida como Chondraster, tem cinco braços cobertos por minúsculas ventosas. Isso permite que ele se esgueire para o fundo do oceano e se prenda a rochas e outros organismos. As estrelas Chondraster podem ser rosa escuras, rosa claras ou brancas. A cor dessa estrela “era um rosa brilhante que evocava fortemente Patrick”, disse Christopher Mah.

Estrela-do-mar são carnívoras. Quando se agarram a um molusco, ostra ou caracol, o animal tira o estômago da boca e usa enzimas para quebrar e digerir sua presa. As esponjas do mar são, na verdade, o menu favorito das estrelas Chondraster, relatou Christopher Mah. Portanto, a criatura parecida com Patrick que se aproximava da esponja provavelmente tinha em mente se alimentar, não fazer uma grande amizade.

A imagem abaixo, tirada na semana passada como parte da mesma expedição da NOAA, mostra uma estrela do mar branca, possivelmente um Chondraster, atacando uma esponja.

O habitat dessas criaturas de águas profundas é congelante: a luz do sol não penetra nelas. Eles vivem “nas profundezas do oceano”, disse Christopher Mah, “bem abaixo da profundidade que imaginamos, onde Bob Esponja e Patrick vivem nos desenhos animados.”

Imagens das profundezas

Christopher Mah, que trabalha no Museu Smithsonian, espera usar imagens de ROVs de Okeanos para identificar novas espécies de estrelas.

Desde 2010, o programa tem ajudado os pesquisadores a explorar as profundezas sob as ilhas havaianas, os territórios das ilhas do Pacífico dos EUA, o Golfo do México e “toda a costa leste”, explicou Mah. Os ROVs da NOAA podem atravessar cânions profundos, montes submarinos e outros habitats.

“Exploramos profundidades de até 4.600 metros e vimos uma grande variedade de vida oceânica nunca antes vista, incluindo enormes corais de fundo do mar, muitos peixes de fundo do mar, estrelas do mar, esponjas, incluindo muitas espécies não descritas e, portanto, novas para a ciência”. disse Christopher Mah. Ele acrescentou: “Algumas dessas espécies são muito estranhas e, em alguns casos, estranhas.” (HYPENESS)