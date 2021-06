Bingo presencial x vídeo bingo

Conheça a versão virtual do bingo

Atualmente já não é preciso sair de casa para se entreter. Se você gostava do bingo presencial é preciso que conheça a opção virtual. O vídeo bingo é uma versão eletrônica do jogo tradicional de bingo. Essa versão atualizada tem muitas vantagens a respeito do bingo tradicional.

O bingo online é igual ao bingo presencial, jogo que é bem antigo e popular. O bingo tem suas origens por volta do ano 1530 na Itália, onde era chamado de “Lo Giuoco del Lotto d’Italia” e após foi espalhado pela Europa. Uma das diferenças entre as duas modalidades é que o bingo físico utiliza bolas tangíveis enquanto no bingo virtual é usado um gerador de números aleatórios. Muitas vezes os jogos de bingo online contam com um bate-papo para que os jogadores socializem entre eles. Além do mais, algumas salas de bingo também oferecem jogos de pôquer e cassino dentre outros.

O vídeo bingo é muito mais atraente visualmente já que seu desenho é similar aos dos videogames. É um jogo muito fácil de aprender já que seu objetivo é muito simples: marcar os números numa cartela e cantar bingo ao completá-la. A principal vantagem do bingo online é que pode ser jogado desde a comodidade do lar.

Sabemos que tanto nas versões virtual como presencial é possível fazer apostas neste jogo, como em todos os jogos de cassino. Porém também existe a possibilidade de jogar só pelo prazer, para se entreter e passar um bom momento. No entanto, na hora de fazer uma aposta (ou qualquer tipo de depósito) pela internet há que ser muito cuidadoso já que pode ser vítima de uma sabotagem. Por isso, caso você quiser apostar, faça uma boa pesquisa antes para conferir se o site é confiável.

As regras do jogo

As regras do vídeo bingo são iguais às da sala de bingo físico. O primeiro passo é escolher a cartela para jogar e depois você vai riscando os números assim que vão aparecendo nas rodadas. Finalmente, quem ganha é quem consegue preencher primeiro a cartela, o qual, com certeza não depende dos jogadores e sim do azar.

Você sabia…?

Bem no começo os números escolhidos eram marcados com feijões “beans” em inglês, por causa disso o jogo foi chamado de “beano”. Uma vez, um jogador se enganou e falou “bingo!” em lugar de “beano” e por essa razão ficou o nome que hoje conhecemos: bingo.

Uma dica para ganhar

Claro que esse jogo é de azar e não de estratégia, porém, existem algumas dicas para ter mais possibilidades de ser o ganhador. Quanto mais cartelas você tiver, maiores são as probabilidades. A escolha da cartela também vai interferir nas chances de triunfar no jogo. Existe uma estratégia chamada de “Estratégia de Granville” que foi apresentada por Joseph Granville. Segundo esta estratégia os segundos dígitos dos números das cartelas devem ser diferentes. Assim, os números devem diferir no segundo dígito (ou seja, há que evitar que ocorra o seguinte: 15, 25, 35).