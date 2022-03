Biden diz que EUA responderão se Rússia usar armas químicas

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, afirmou que uso de armas químicas resultaria em “horror viceral”.

Em pronunciamento após encontro com líderes da Otan, do Conselho Europeu e do G7, o presidente Joe Biden afirmou hoje (24), que os Estados Unidos irão responder caso a Rússia use armas químicas contra a Ucrânia.

“Nós responderíamos se ele usasse. A natureza da resposta dependeria da natureza do uso […] Deflagraria uma resposta à altura. Caso a Rússia dê esse passo, nós tomaremos essa decisão”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Biden também afirmou que a Otan “nunca esteve tão unida” e que Vladirmir Putin, presidente da Rússia, “está recebendo exatamente o oposto do que pretendia como consequência de entrar na Ucrânia”.

O primeiro-ministro britânio, Boris Johnson, que também participou do encontro de hoje (24), disse que o possível uso de armas químicas pela Rússia resultaria em uma onda de “horror visceral” entre os líderes mundiais e teria “consequências catastróficas”.

Com informações do IG