Bicentenário da Independência no AM é tema de apresentação na Nilton Lins

Um dos mais importantes historiadores amazonenses, Luís Balkar Pinheiro é o convidado especial da Aula Magna que abre o ano letivo de 2022 do curso de História da Universidade Nilton Lins, nesta quinta-feira (17), na sede da instituição em Manaus.

Com o tema “Os 200 anos de Independência e seus Significados para a Amazônia”, o evento também faz parte da programação do VI Encontro Estadual de História da Associação Nacional de História (ANPUH) e, de acordo com o coordenador do curso de História da universidade, Rodolpho Luiz Almeida, irá debater todo o processo provocado na região a partir da declaração de D. Pedro I em setembro de 1822.

“Em meio a tantos contratempos e fatos na sociedade atual, a Universidade Nilton Lins promove este debate sobre o bicentenário da Independência, uma marca importante que precisa ser resgatada e também estudada e avaliada pelos historiadores, universitários e por toda a sociedade”, destacou Rodolpho Luiz.

Luís Balkar irá abordar na Aula Magna como a Amazônia e o Amazonas que, na época faziam parte da unidade administrativa do Grão-Pará – que por sua vez respondia diretamente a Portugal – foram anexados ao recém-criado império brasileiro, em 1822, e como este novo sistema de governo posteriormente vai tratar a região como um território de “segunda classe” em comparação com o Sul e Sudeste do País, fato que segundo o historiador, persiste até os dias atuais nas políticas públicas desenvolvidas pela União.

Balkar também irá traçar um histórico de como a declaração de independência afetou a vida da população que residia na então capitania de São José do Rio Negro e como esses processos de colonização e ocupação geraram tensões e reflexos sociais como a Cabanagem. “Será importante mostrar a composição do processo da Independência com o contexto no Amazonas, um processo de tensões e de muito derramamento de sangue”, destacou Luís Balkar.