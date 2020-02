Biblioteca Municipal interrompe atividades para transferência de acervo

Com as obras do importante prédio histórico em fase final na rua Monsenhor Coutinho, Centro, a Biblioteca Municipal João Bosco Evangelista, que estava funcionando temporariamente na rua Costa Azevedo, interromperá o seu funcionamento a partir desta quinta-feira, 20/2, para que o acervo seja transferido novamente à importante edificação arquitetônica da Manaus da Belle Époque.

“Todo o acervo da biblioteca estará, a partir de abril, novamente disponível para população em um lugar belíssimo, revitalizado e com forte apelo à história de Manaus, ao orgulho dos manauaras”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto, lembrando que a revitalização da Biblioteca Municipal integra o programa “Manaus Histórica”.

Aproximadamente 32 mil títulos ocupam o vasto acervo da Biblioteca Pública Municipal, entre jornais e revistas, e documentos especiais, como obras raras datadas do século 17. O prédio foi fechado para reforma em agosto de 2011 e seu acervo abrigado, temporariamente, na Casa do Restauro, na rua Costa Azevedo. A biblioteca é coordenada pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), integrando o Sistema Nacional de Bibliotecas.

As obras resgatam características arquitetônicas do prédio, que recebeu adaptação ao ar moderno do século 21, incluindo sala de projeção, área de acervo em braile, um café box para atendimento aos frequentadores e itens específicos de acessibilidade, como elevador, piso tátil e banheiros para portadores de necessidades especiais.