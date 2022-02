Biblioteca da Aleam reabre e se prepara para oferecer acervo digitalizado

Após um período fechada por conta da pandemia de Covid-19, a biblioteca Anísio Thaumaturgo Soriano de Melo, da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), reabre suas portas para receber os frequentadores e público externo, que desejarem consultar as quase quatro mil obras de acervo e finaliza os preparativos para oferecer livros em formato digital.

Aberta de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h, a biblioteca da Aleam, que fica localizada dentro da Escola do Legislativo José Lindoso, na sede do Poder Executivo, possui entre os seus exemplares, livros de Direito, Administração Pública e Privada, Contabilidade, Enfermagem, Odontologia, Serviço Social, Jornalismo, Medicina, História e Geografia do Amazonas, Brasil e do mundo, além de livros de ficção de autores locais e também em Braille. O próximo passo é a digitalização do acervo para oferecer obras em formato digital aos usuários.

O servidor da biblioteca Ricardo Cabral, explica que a biblioteca realiza anualmente uma pesquisa em todos os setores da Assembleia para saber quais os livros técnicos e de literatura que os funcionários desejam ter na Casa e, a partir daí, o processo de aquisição é iniciado. Os pedidos podem ser feitos também pelo site www.ale.am.gov.br/biblioteca-virtual.

Cabral informa ainda que, além desse acervo, a biblioteca possui livros sobre a história do legislativo estadual contada por deputados e deputadas que passaram pela Casa, como Eunice Michiles, João Bosco, Jefferson Peres, Átila Lins, entre outros. “Os empréstimos são destinados aos servidores e servidoras da Assembleia, por até sete dias, mas o público geral é bem-vindo e pode vir consultar o acervo na biblioteca, que tem wi-fi disponível e cabines de estudo”, explica.