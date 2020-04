Bentes Papinha pede medidas eficientes de proteção contra o Covid-19 para os PMs

O vereador Sargento Bentes Papinha (PL) apresentou, durante a sessão plenária virtual desta segunda-feira (27/4), uma Indicação à Mesa Diretora da Câmara Municipal de Manaus (CMM), solicitando que o Comando Geral da Polícia Militar do Amazonas adote medidas de proteção mais eficazes com relação à proteção da saúde dos Policiais Militares.

O vereador sugere mudança de protocolos, a realização de um estudo da possibilidade de diminuição das escalas para toda a corporação e atenção redobrada com a tropa, reservando uma estrutura específica para abrigar policiais com diagnóstico de infecção pelo Covid-19.

A preocupação do parlamentar é baseada no registro de mais de 10 óbitos e afastamento de 140 policiais militares devido a problemas de saúde, no estado do Amazonas. “Precisamos nos preocupar com nossos Policiais Militares. O policial trabalha na linha de frente, na defesa da segurança da sociedade, tendo contato com diversas pessoas diariamente, correndo risco de se contaminar e levar o vírus para casa, para seus familiares”, justifica o vereador Sargento Bentes, que serviu 24 anos na Polícia Militar do Amazonas.