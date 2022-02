Benjamin Constant recebe o novo chefe do Comando de Fronteira Solimões

O prefeito de Benjamin Constant, David Bemerguy, recebeu se reuniu essa semana com o novo comandante do Comando de Fronteira Solimões/8º Batalhão de Infantaria de Selva, o tenente coronel Luiz Afonso Gomes de Sousa Filho, que desempenhará um papel estratégico na defesa e vigilância da fronteira.

David Bemerguy também aproveitou a oportunidade para apresentar a estrutura de segurança pública no município ao comandante e destacou a importância da relação institucional com o Exército Brasileiro.

O chefe do Executivo e a comitiva do Exército estiveram na sede da Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social. Durante a visita, conheceram as instalações da Guarda Municipal, Sala de Monitoramento, Defesa Civil e Trânsito.

O encontro foi avaliado como bastante produtivo pelo prefeito David Bemerguy. “O comandante Afonso, que assume o CFSOL/8º BIS, veio fazer essa visita de cortesia e reconhecimento. É importante para Benjamin e para toda a região do Alto Solimões. Com certeza teremos uma grande parceria. É uma alegria tê-lo aqui conosco, conhecendo nossa estrutura de segurança. Isso estreita laços e nos aproxima para que possamos, juntos, continuar trabalhando e defendendo a nossa fronteira”, declarou David.

O comandante Afonso Gomes destacou a presença histórica do Exército Brasileiro na região. “Nossos militares estão presentes aqui há muito tempo, desde os anos de 1700. Benjamin Constant faz parte do processo de povoamento das nossas fronteiras. Também temos muitos cidadãos de Benjamin servindo em nosso Batalhão em Tabatinga. Por estarmos na fronteira, temos os mesmos desafios. Por isso a importância dessa integração entre os poderes Municipais, Estaduais e Federais”, finalizou o novo chefe do Comando de Fronteira Solimões.

*Com assessoria