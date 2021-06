“Benjamin Constant é exemplo de eficiência na vacinação, orgulho do Amazonas e do Brasil”, afirma Belarmino Lins

De acordo com o deputado estadual Belarmino Lins (PP), o município de Benjamin Constant, situado no Alto Solimões, com 43.935 habitantes, administrado pelo prefeito David Bermeguy, “deu exemplo de eficiência para todo o país” ao concluir a vacinação de toda a população com idade entre 18 e 24 anos em tempo recorde, seguindo o PNI (Programa Nacional de Imunização).

“O município virou destaque nacional, orgulho do Amazonas e do Brasil, estão de parabéns o prefeito David e toda a sua equipe de trabalho, secretários, vereadores, profissionais de saúde e demais cidadãos que ajudaram no sucesso da campanha de vacinação”, expressou o deputado progressista ao destacar a conclusão da campanha neste final de semana. Antes de Benjamin Constant, apenas o município paulista de Serrana havia concluído a aplicação da primeira dose vacinal de sua população jovem sem comorbidades.

Agora, conforme informações do próprio prefeito David Bermeguy, a aplicação da segunda dose vacinal aos jovens benjaminenses será concluída até 4 de agosto. “Aqui em Benjamin, já vacinamos 14 grupos prioritários conforme as faixas etárias do PNI, envolvendo profissionais das áreas de saúde, segurança, educação e portuária, além de indígenas, ribeirinhos, presidiários, moradores de rua e agentes de limpeza e do transporte coletivo”, disse o prefeito. Ele ressalta também que Benjamin Constant já há mais de um mês não registra nenhum caso de internação por Covid-19.