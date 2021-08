Benjamin Constant começa a vacinar adolescentes a partir de 12 anos nesta quarta-feira

A Prefeitura de Benjamin Constant inicia, nesta quarta-feira (18), a vacinação contra a Covid-19 de adolescentes com idades a partir de 12 anos com comorbidades e 15 anos sem comorbidades, além de adolescentes grávidas e puérperas.

De acordo com o prefeito David Bemerguy, a vacinação é possível por conta das doses que o município adquiriu. “Estamos com doses suficientes para a vacinação dos adolescentes. É muito importante que todos se vacinem. A vacina é extremamente segura. Então, peço aos pais que acompanhem seus filhos nesse momento importante de imunização. Só com a vacinação poderemos vencer e acabar com esta pandemia”, disse.

Para a vacinação dos jovens, a Prefeitura definiu dois locais. A Escola Graziela vai vacinar estudantes da rede municipal da área urbana de 15 a 17 anos; além de adolescentes gestantes e puérperas de 12 a 17 anos e adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.

Já os adolescentes de 15 a 17 anos, estudantes da rede estadual de ensino, devem procurar o Ceti.

A vacinação ocorre das 8h às 16h. Para se imunizar, é preciso comparecer aos locais de vacinação com CPF, cartão do SUS e cópia da certidão de nascimento. Quem tem comorbidade deve apresentar laudo médico.

A Secretaria Municipal de Saúde de Benjamin Constant orienta que quem comparecer aos locais de vacinação, deve usar máscara e manter o distanciamento social.

Vacinação em Benjamin Constant

Dados da Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) mostram que até essa segunda-feira (16), a Prefeitura de Benjamin Constant vacinou 34.471 pessoas dentro do plano de imunização estabelecido pelo Ministério da Saúde.

“Fico muito feliz com esse número. Isso é resultado de trabalho muito importante. Quero agradecer a todos os envolvidos e pedir, mais uma vez, que usem máscara, usem álcool em gel e não façam aglomerações”, finalizou David Bemerguy.

*Com informações da assessoria