Benjamin Constant é destaque na formação de atletas de alto nível no AM

O município de Benjamin Constant (a 1592 quilômetros de Manaus) tem investido na formação de atletas que vêm escrevendo uma história de sucesso no esporte amazonense e inspirando as novas gerações. Com o programa “Bom de Luta”, de iniciativa da prefeitura da cidade, Benjamin Constant se consolida, a cada ano, como polo de referência no treinamento de campeões em luta olímpica, colecionando vitórias em disputas nacionais e internacionais.

No início do mês, seis atletas de Benjamin Constant treinados por meio do programa embarcaram para o Rio de Janeiro onde participarão de uma seletiva valendo vaga para o Campeonato Sul-Americano de Luta Olímpica que acontecerá na Argentina. A expectativa é de que a delegação traga novas vitórias para seguir reafirmando o potencial das crianças e jovens benjaminenses na modalidade.

Criado em 2017 e coordenado pela Secretaria de Assistência Social, o programa já revelou diversos talentos e mudou vidas por meio da prática dessa modalidade de arte marcial. A mais recente revelação, que ganhou destaque nacional, foi o jovem Jhonata Sabá. Com apenas 14 anos, ele conquistou medalhas de bronze e um troféu nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs). Pouco tempo antes, Ananda Januário, outra atleta do programa Bom de Luta, levou para o município duas medalhas obtidas no Campeonato Pan Americano, sediado no México.

Para David Bemerguy, prefeito do município, os resultados mostram que o objetivo está sendo alcançado. “O esporte além de ajudar no desenvolvimento físico e motor da criança, contribui no processo de socialização e na formação do caráter do indivíduo, reforçando a disciplina como base para o sucesso”, ressalta. Bemerguy vê o projeto como uma iniciativa fundamental para o jovem benjaminense.

Quando o projeto teve início, de acordo com o prefeito, o objetivo não era produzir atletas de alto rendimento ou de repercussão nacional, mas sim garantir o acesso à cidadania por meio da vinculação às notas dos alunos, dar oportunidades para os jovens desenvolverem aspectos importantes para a vida como a disciplina e tirá-los da ociosidade que oferece risco e facilita o consumo de drogas e álcool.

Na avaliação de David Bemerguy, o elevado potencial de Benjamin Constant para atletas da modalidade foi uma grata surpresa, que tem produzido resultados inéditos. O “Bom de Luta” tem uma alta procura no município e a meta é que, em 2022, o projeto chegue nas comunidades indígenas e passe a incluir outras atividades, como o jiu-jitsu.