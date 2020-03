Benfica vai oferecer R$ 25 milhões por ano para Jorge Jesus, afirma TV

A tentativa de renovar o contrato com Jorge Jesus pode não ser tão simples para o Flamengo. De acordo com a emissora portuguesa “Correio da Manhã”, o Benfica, ex-clube do treinador, estaria disposto a oferecer cerca de 5 milhões de euros líquidos (R$ 25 milhões) por ano ao técnico.

Segundo informações do canal, o investimento total do Benfica seria de 10 milhões de euros anuais (Cerca de R$ 50 milhões), que seria o valor bruto do contrato do treinador. A única indefinição seria a respeito da duração do vínculo, que pode ser de duas ou três temporadas.

Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até metade de 2020. O Rubro-negro tenta renovar com o treinador até o final do ano que vem. Pelo Rubro-negro, o treinador já conquistou um Brasileiro, uma Libertadores, uma Supercopa do Brasil, uma Taça Guanabara e uma Recopa Sul-Americana.

Fonte: O DIA