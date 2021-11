Beneficiários do Bolsa Família são inseridos na Tarifa Manauara

Uma força-tarefa para atualização do Cadastro Único (CadUnico) foi realizado neste fim de semana, em Manaus. Por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), mais de 300 famílias, convocadas pelo órgão, puderam ficar em dia com as exigências de programas governamentais e ainda solicitar gratuitamente o cadastro na Tarifa Manauara de água e esgoto, benefício que garante 50% de desconto na fatura, para famílias de baixa renda.

O mutirão foi o primeiro, de uma parceria entre Prefeitura de Manaus e a concessionária Águas de Manaus, para intensificar o número de famílias assistidas pela Tarifa Manauara. A doméstica Rayane Arnolfo da Silva, de 28 anos, moradora do João Paulo II, no Jorge Teixeira, zona Leste da capital, foi uma das pessoas convocadas pela equipe da Semasc para regularizar a situação do CadÚnico e aproveitou a oportunidade para solicitar o benefício da Tarifa.

“Eu tenho ligação de água, fiquei desempregada e deixei acumular algumas contas, mas já negociei meus débitos. Agora vim atualizar meu CadÚnico e aproveitei para solicitar a Tarifa Manauara, um desconto que vai representar muito pra mim, principalmente porque vivo de bico e faço faxina”, disse.

Parceria

A Tarifa Manauara é um benefício importante para a população mais vulnerável e para o subsecretário operacional e de Assistência Social da Semasc Eduardo Lucas, o mutirão ajuda nesse acesso, pois, além da centralização de forças com o objetivo de atender ao maior número possível de pessoas de forma rápida, há de forma integrada, a possibilidade da pessoa sair com o benefício permanente de desconto em 50% da Tarifa de água e esgoto.

“Hoje concluímos mais um dia de mutirão de atendimento à população da cidade de Manaus que está inscrita no Bolsa Família e CadÚnico. As pessoas agendadas vieram pra cá e concluíram suas atualizações para continuarem com direito a todos os programas de transferência de renda do governo e também, na possibilidade de cadastro na Tarifa Manauara da Águas de Manaus. Uma parceria muito exitosa que só beneficia nossa população”, disse o subsecretário.

Para o gerente de responsabilidade social da Águas de Manaus, Semy Ferraz, o mutirão de parceria com a Semasc, dá a possibilidade se ampliar o benefício para proteger ainda mais famílias que vive em situação de vulnerabilidade.

“Ações como essa são muito importantes, e nessa parceria da Águas de Manaus com a Semasc, por meio da Prefeitura de Manaus, conseguimos ampliar o benefício a mais famílias que realmente precisam ser protegidas. Finalizamos esse primeiro mutirão, com grande avanço no cadastramento e na meta de chegarmos a 100 mil famílias beneficiadas com a Tarifa Manauara”, ressalta o gerente.

Tarifa Manauara

A Tarifa Manauara foi lançada no fim de outubro pelo prefeito David Almeida. Todos os cadastrados no programa pagam apenas 50% do valor da fatura e podem consumir até 15 mil litros de água tratada por mês, um volume equivalente a utilização de 30 caixas de água de 500 litros, durante 30 dias.

Para solicitar a Tarifa Manauara, basta que o titular da fatura esteja cadastrado em programa social do Governo Federal, tenha o CadÚnico e que procure a concessionária. Além disso, outros requisitos são necessários: ser cliente residencial, ser o titular da ligação de água (proprietário ou inquilino), possuir uma ligação com hidrômetro, sem violação, ou fraude e estar em dia com a concessionária. Após a solicitação, as equipes da empresa realizam análise dos dados para a liberação do benefício.

Atualmente, mais de 76 mil famílias já recebem o benefício. O objetivo do programa Tarifa Manauara é chegar a 100 mil famílias cadastradas até o fim do ano, beneficiando aproximadamente 500 mil pessoas. Com isso, Manaus se tornará a capital do país com maior número de beneficiários na tarifa social de água per capita. Para atingir o objetivo, Prefeitura e Águas de Manaus criaram um comitê para acelerar o Programa. O grupo é composto pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água), e pela empresa concessionária.

Como solicitar

Além dos mutirões pré-agendados pela Semasc, quem deseja solicitar ou tirar dúvidas sobre a Tarifa Manauara deve procurar os canais oficiais de atendimento da Águas de Manaus, que funcionam 24 horas por dia. O cliente pode entrar em contato pelo WhatsApp, 98264-0464; SAC – 0800-092-0195; serviço on-line, www.aguasdemanaus.com.br; ou pelo aplicativo Águas APP, gratuito para qualquer smartphone.