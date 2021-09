Bem Casados: Casamento coletivo é ‘prova de fogo’ de formandos do Senac AM

O projeto “Bem Casados” desenvolvido pelos alunos do curso Técnico em Eventos do Senac Amazonas promove um casamento coletivo para quatro casais neste sábado (4), às 16h, no Centro Cultural Palácio Rio Negro, situado na Avenida Sete de Setembro, no Cidade. A cerimônia e a festa são produtos do projeto integrador do curso, que une prática e teoria na formação profissional dos alunos.

O projeto atenderá quatro casais em situação de vulnerabilidade social, que terão a oportunidade de realizar seu casamento, custeado pelos alunos, através de parcerias com cartório, casa de vestido de noivas, buffet, decoração, local, além de venda de rifas realizadas com o intuito de arrecadar recursos para custear o evento. Todos os casais beneficiados passaram pelo processo de seleção realizado via inscrição.

De acordo com a professora responsável pela atividade, Franciely Beltrão Ayres , por meio de pesquisas os alunos identificaram que o numero de registros de casamento na nossa região sofreu redução significativa nos últimos anos, inclusive diante do cenário atual de pandemia acredita-se que os índices de redução do casamento tendem a aumentar. O fator recurso financeiro é um dos agravantes.

“Os alunos perceberam que existe o desejo de casar por parte de várias pessoas e dentre as diversas causas apresentadas que podem inviabilizar a concretização e formalização do casamento está a falta de recursos financeiros para arcar com os custos do casamento, sabe-se que os custos para realização de um casamento são muito caros. Com base nessa problemática, os alunos idealizaram a realização de um casamento coletivo com intuito de contribuir para realização de sonhos”, disse a docente.

O projeto ganhou forma, ganhou proporção e agregou mais alunos e profissionais para que a tão sonhada data seja inesquecível. Os casais serão agraciados tanto com a parte civil, quanto a benção religiosa, e ainda com festa, tudo planejado e executado através do projeto e integração das práticas dos alunos dos cursos de Garçom, Técnico em Cozinha, Cabeleireiro e Maquiador do Senac AM.

Para Ana Caroline Andrade, aluna do Técnico em Eventos, o desafio é encarado por ela e pelos colegas da turma com muita seriedade e os momentos de planejamento têm sido de muito aprendizado e de novas descobertas. “Para gente, além do aprendizado, também vem a gratidão, temos esse sentimento muito bom de fazer algo útil para alguém”, comenta a aprendiz que sonha com mais eventos grandiosos e reforça a expectativa para a celebração deste sábado.

“As expectativas são as melhores porque nós trabalhados muito, nos empenhamos muito nesses dez meses de curso. A pandemia fez com que se prolongasse mais, era para ter terminado em junho, e vamos concluir agora em setembro. Só esperamos o melhor, porque quando trabalhamos em algo com muito empenho, esperamos só o melhor, nada diferente disso, trabalhamos para isso, buscamos isso, e cremos que vai ser um sucesso”, destaca a aluna.

Teoria e prática

O “Bem Casados” é realizado pela turma do curso Técnico em Eventos no âmbito do projeto integrador que visa propiciar experiências de aprendizagem que se sustentem no “aprender fazendo” e no diálogo entre a sala de aula e a realidade do mundo do trabalho, promovendo o desenvolvimento das competências por meio da vivência dos alunos em sua área de atuação profissional.

“Eu achei muito bom esse método do Senac, que até então eu não tinha tido experiência com esse tipo de modelo de avaliação, onde você não faz só uma prova, você faz a prova na vida real, coloca em prática tudo que aprendeu, é uma prova de fogo. O mais legal de tudo isso é mesclar teoria e prática, não só ouvir na sala de aula, mas você executar o projeto com as habilidades adquiridas”, finaliza Ana.