Bella Queiroz faz show acústico no Varanda’s

A cantora e compositora Bella Queiroz se apresenta neste sábado (08/05), às 20h30, no Varanda’s Café Bar, localizado na Rua Ferreira Pena, 1067, Centro, ao lado do IFAM.

Ela já foi aplaudida de pé pelos amazonenses e paulistas. Com sua energia única, Bella Queiroz se apresentou e ganhou notoriedade no sudeste do país, integrando a turnê do projeto “Canta Manaus”, pela Prefeitura Municipal de Manaus e percorreu a Chapada dos Veadeiros (GO), com experiência de artista de rua.

Dona de um carisma envolvente com sua voz peculiar e afinada, indo do português ao inglês, italiano, francês e espanhol.

Em seu currículo, apresenta premiações em festivais como F.I.C.O (Festival Interno do Colégio Objetivo), com a canção “Estar Contigo”, 4ª faixa de seu cd “Bella Queiroz” .

Participa duas vezes do projeto idealizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Amazônia Celular, “Segundas no Palco”, no Teatro Amazonas. Em 2003, tendo como padrinho no projeto o cantor e compositor, Chico da Silva e no ano de 2006, já como madrinha.

Vai para São Paulo e participa do reality show Ídolos, em rede nacional pelo SBT.

Com o início de sua carreira aos 15 anos com apresentações em eventos colegiais, Bella traz influências de sua avó, que na década de 40 se apresentava como acordeonista nas rádios locais.

No CD intitulado “Depois” Bella Queiroz apresenta um estilo Pop, permeado de composições de sua autoria e de compositores locais que fazem aflorar as mais belas interpretações aqui apresentadas.

Teve destaque em 2008, com o musical “Paixão louca paixão”, realizado no Teatro Amazonas, ao lado do diretor de musicais Jorge Kennedy e nosso saudoso Zezinho Correa, e também com o show temático “Uma noite Italiana”, interpretando as mais belas canções italianas.

Na virada de 2019 para 2020, Bella se apresenta com o Show Beatles Bossa Clube, dirigido pela cantora, compositora e produtora cultural Lívia Regina Mendes, com canções dos Beatles em estilo e formato de bossa nova, no anfiteatro da Ponta Negra em festa de réveillon para um público para mais de 100 mil pessoas.

Em 2021 Bella lança em todas as plataformas digitais, dois singles autorais em inglês , Still Waiting e Kryptonite.

Mesmo com todas as dificuldades ocasionadas pela pandemia, participa do reality “Laboratório Musical”, promovido nas plataformas das redes sociais pelo grupo Pactum. Onde juntamente com mais três músicos: Alex Alencar, Nay Silva e Dinho Rodrigues, participaram da experiência de fazer um laboratório musical com professores de canto, interpretação, teatro, fotografia, para uma melhor apresentação nos palcos.

Há vinte três (23) anos, Bella Queiroz vem galgando os degraus da arte na música absorvendo e cativando por onde passa.

Sem receio Bella está entre uma das vozes mais significativas e marcantes no cenário musical Amazonense , trazendo significativo enriquecimento à cena local.