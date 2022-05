Belarmino Lins visita Santuário de Nsª Srª Rainha do Rosário e da Paz, de Itapiranga

Católico, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) realizou uma visita especial, no último final de semana, ao Santuário de Nossa Senhora Rainha do Rosário e da Paz, de Itapiranga, no Baixo Amazonas.

Também o médico urologista George Lins, pré-candidato a Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM) pelo União Brasil, participou da visita ao Santuário. Ao lado do ex-prefeito Nivalter Correia Lima, de vereadores e secretários municipais, Belarmino e George participaram de almoço e reunião com correligionários em Itapiranga.

“Foi uma visita muito especial, pela primeira vez visitando o Santuário de Nossa Senhora do Rosário e da Paz, com muita fé, com muito sentimento e com a certeza de que Nossa Senhora sempre protegerá as famílias itapiranguenses”, disse Belarmino sobre a visita.

*Com assessoria