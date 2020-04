Belarmino Lins vai propor construção de um hospital de alta complexidade em Iranduba

A realização de estudos visando a construção de um hospital de alta complexidade em Iranduba será o objeto de uma Moção de Apelo que o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) apresentará ao plenário virtual da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM) na próxima terça-feira (14). O hospital, de acordo com o parlamentar, poderá cobrir, além de Iranduba e das cidades circunvizinhas, as demandas de vários bairros de Manaus.

“Neste momento em que todos voltam suas atenções para o enfrentamento da pandemia desencadeada pela covid-19 (novo coronavírus), entendemos ser importante e oportuno trabalharmos novas ideias que ajudem na modernização, fortalecimento e expansão dos serviços de saúde no Estado”, diz o deputado.

Segundo ele, os estudos, se acolhidos pelo governador Wilson Lima e seu vice, Carlos Almeida, poderão viabilizar um grande complexo hospitalar dotado de plenas condições para cobrir não apenas as demandas de saúde do município de Iranduba, mas também as demandas das cidades vizinhas, tais como Novo Airão, Manacapuru, Manaquiri e Caapiranga, além de bairros como Ponta Negra, Compensa, Santo Antônio, Santo Agostinho e outros localizados geograficamente nas proximidades de Iranduba.

“Acreditamos que a nossa propositura, que que contempla sugestão do líder irandubense Alain Cruz, filiado ao Partido Progressista (PP), vai de encontro as necessidades de milhares de cidadãos e visa a construção de uma obra estratégica para a dinamização e expansão dos serviços de saúde no Estado, agora sob a condução da nova titular da Susam, Simone Papaiz”, comenta Belarmino.

Além do governador e seu vice, a Moção de Apelo do líder progressista também será encaminhada a todos os deputados federais e senadores que compõem a bancada do Amazonas no Congresso Nacional solicitando-lhes o apoio devido para a busca dos recursos necessários à empreitada.