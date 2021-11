Belarmino Lins vai contribuir para a compra de equipamento à FCecon

O deputado Belarmino Lins (PP) confirmou que contribuirá, via emenda impositiva, para a aquisição de um equipamento, no valor de R$ 1,900 milhão, para a Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon).

O líder progressista foi mais um parlamentar a atender ao chefe do serviço de Endoscopia da FCecon, Marcelo Tapajós, que, em Cessão de Tempo, ontem, na Assembleia Legislativa (Aleam), apelou aos deputados em favor de ajuda financeira para a compra do equipamento considerado de vital importância para melhor desempenho do hospital na prestação dos serviços oncológicos à população.

“A Fundação Cecon pode ter certeza de que o deputado Belarmino Lins dará, sim, a sua contribuição em homenagem ao grande trabalho que a FCecon, sob o comando do diretor-presidente Gerson Mourão, realiza no Estado, inclusive com a participação e o engajamento de um filho meu, George Lins, que não mede esforços para o fortalecimento e engrandecimento das ações da FCecon no Estado”, disse o parlamentar autor de uma emenda impositiva que destinou o total de R$ 1 milhão à Fundação no auge da pandemia da Covid-19 no Estado.