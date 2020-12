Belarmino Lins sugere reativação do Hospital Nilton Lins para atender pacientes com Covid-19

Recuperado de um quadro de Covid, o deputado estadual Belarmino Lins (PP), de volta aos seus afazeres normais, vai encaminhar, nesta segunda-feira (28), sugestão ao governador Wilson Lima (PSC) e ao secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, sobre a reutilização do Hospital Nilton Lins para o atendimento a pacientes acometidos de Covid-19.

Segundo o líder progressista, o Nilton Lins já conta com uma infraestrutura adequada para o atendimento emergencial, tendo em vista as grandes demandas do momento em função do agravamento da pandemia no Estado do Amazonas, que já resultou na saturação da capacidade de duas importantes unidades de saúde de Manaus: o Hospital Santa Júlia e o Hospital Adventista.

“Compreendo os esforços do governador Wilson Lima e as necessidades da população amazonense após o agravamento da pandemia, e por isso estou sugerindo a reativação do Hospital Nilton Lins, que já possui toda uma infraestrutura pronta para socorrer imediatamente as pessoas acometidas de covid”, comenta o deputado, esclarecendo que, apesar dos sobrenomes parecidos, não possui nenhum laço de parentesco com os membros do grupo Nilton Lins.

Quando da primeira onda de coronavírus no Estado, o Governo do Estado, a partir de abril deste ano, equipou e utilizouo Hospital Nilton Lins, que se destacou como uma unidade referencial de saúde no tratamento dos internados, mantendo uma ala especialmente destinada a pacientes indígenas. Em julho, quando foi desativado, o hospital contava com 148 leitos, sendo 40 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 108 clínicos.