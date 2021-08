Belarmino Lins revindica Núcleo da UEA para Borba

Atendendo a pedidos do prefeito Simão Peixoto e do seu vice, Pedro Graça, além de apelos de vereadores e professores, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) solicitou ao governador Wilson Lima e ao reitor da UEA (Universidade do Estado do Amazonas), Cleinaldo de Almeida Costa, a realização de estudos visando a construção/instalação de um Núcleo da UEA no município de Borba, no Vale do Rio Madeira.

“Tendo em vista a posição estratégica de Borba no Madeira, nas proximidades de cidades como Novo Aripuanã e Nova Olinda do Norte, podemos ter ideia da importância do Núcleo da UEA para o pleno desenvolvimento do processo educacional em Borba e na região, indo de encontro a toda uma juventude estudiosa que há muito tempo anseia por um centro de ensino superior à altura das suas grandes e justas aspirações”, disse Belarmino.