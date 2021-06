Belarmino Lins ressalta “Vacina Amazonas” e apela para que campanha se repita nos próximos dias

A vacinação de mais de 140 mil pessoas contra a Covid-19, durante o “viradão” do último final de semana, foi ressaltada como “um acontecimento histórico” na cidade de Manaus pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP).

Segundo o parlamentar, a parceria entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida foi exemplar em um momento importante de luta contra a pandemia. “Trata-se de um acontecimento histórico e exemplar porque Governo do Estado e Prefeitura de Manaus se deram as mãos numa ação de massa em favor da imunização da população”, enfatizou.

O parlamentar sugere que Wilson Lima e David Almeida repitam a campanha “Vacina Amazonas” nos próximos dias para que o processo de imunização avance bem mais e o Amazonas volte a ocupar lugar de destaque entre os estados brasileiros mais eficientes nas campanhas nacionais de imunizações. “Havendo vacinas, será relevante que a campanha se repita para que a pandemia recue cada vez mais no Amazonas e ele volte a ser forte no ranking nacional dos estados eficientes na vacinação”, disse o deputado.

A campanha “Vacina Amazonas, de acordo com a SES-AM e a SEMSA, imunizou pouco mais de 140 mil pessoas, mobilizando mais de três mil trabalhadores de saúde no “Viradão” que durou mais de 32 horas e impulsionou a vacinação em Manaus atuando na Arena da Amazônia, o Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques e Centro de Convenções Prof. Gilberto Mestrinho (Sambódromo).