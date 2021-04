Belarmino Lins ressalta “Pacote do Bem”, apela por núcleo da UEA e agradece ajuda humanitária ao interior

Em discurso na manhã desta terça-feira (13), na Assembleia Legislativa, o deputado Belarmino Lins (PP) ressaltou o “Pacote do Bem” com que o governador Wilson Lima injetou R$ 300 milhões na economia estadual por meio do pagamento do abono para os profissionais de saúde, além da antecipação da primeira parcela do 13º. Salário para milhares de servidores ativos e inativos do Estado.

O “Pacote do Bem”, segundo o parlamentar, possibilitará o pagamento do 13º em 20 e 21 de maio, ficando a segunda parcela para ser paga em dezembro. No discurso, o líder progressista destacou apelo ao Governo do Estado e à Prefeitura de Manaus, no início deste ano, em favor da concessão, excepcional, de um adicional de periculosidade aos salários de todos os trabalhadores de saúde durante três meses ou enquanto perdurasse a pandemia no Estado. “O importante é que o reconhecimento aos trabalhadores da saúde aconteceu agora em forma de abono, fazendo justiça a esses profissionais abnegados”, disse o deputado.

Núcleo da UEA

Ainda em seu pronunciamento na Aleam, Belarmino Lins reiterou apelo ao Governo do Estado, bem como ao titular da Seinfra, Carlos Henrique, e ao reitor da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Cleinaldo de Almeida Costa, insistindo na retomada das obras sobre a construção de um Núcleo da UEA no município de Fonte Boa, no Alto Solimões.

No ano passado, em Moção de Apelo aprovada pelo Legislativo Estadual, ele defendeu a continuação das obras que, segundo afirmou, foram iniciadas ainda na gestão Omar Aziz. “A retomada dessas obras é extremamente necessária por representarem um grande sonho da juventude fonteboense, não podem virar obras inacabadas, razão pela qual apelamos em favor delas, precisam ser finalizadas”, disse o parlamentar.

Ajuda humanitária

Encerrando sua presença na tribuna híbrida da Aleam, Belarmino Lins destacou recente viagem do governador Wilson Lima às calhas do Purus e do Juruá, levando ajuda humanitária a centenas de famílias desabrigadas pela enchente em municípios como Juruá, Carauari, Tapauá, Canutama e Lábrea, dentre outros. Por razões de saúde, Belarmino não pôde acompanhar a comitiva.

“Ressalto a sensibilidade do governador que, por exemplo, levou ajuda humanitária a Juruá, município administrado pelo prefeito Dr Júnior, bem como a Carauari, onde o prefeito Bruno Ramalho, acometido de Covid-19, não pôde participar do evento do último final de semana, mas ajuda essa que foi fundamental para socorrer as famílias desabrigadas pela enchente no município”.

De acordo com o deputado, a ajuda humanitária governamental consistiu na entrega de cestas básicas, telhas de cinco, botijas de gás de 13 quilos, litros de gasolina e diesel, assim como de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e medicamentos para o combate à Covid-19 em cada município atingido pela enchente.