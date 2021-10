Belarmino Lins ressalta pacote de R$ 580 milhões de Wilson Lima e David Almeida para Manaus

No dia em que a capital do Estado completou 352 anos, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) ressaltou o pacote de investimentos anunciados pelo governador Wilson Lima, em parceria com o prefeito David Almeida, em favor da cidade de Manaus.

O pacote, da ordem de R$ 580 milhões, envolve 11 projetos nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, turismo, meio ambiente e desenvolvimento econômico. O Protocolo de Intenções foi assinado na manhã desde domingo (24), na reinauguração do Parque Rio Negro, localizado no bairro de São Raimundo, Zona Sul da capital.

“O anúncio do pacote mostra, sobretudo, a afinidade, a união, entre o governador Wilson Lima e o prefeito David Almeida, o que nós devemos aplaudir, pois não há presente melhor e mais bonito para a nossa querida cidade”, disse Belarmino, destacando, dentre outros benefícios para a cidade, a gratuidade da tarifa do transporte coletivo para os alunos da rede pública, com o Governo do Estado custeando o subsídio do sistema de transporte público.

Belarmino também enfatiza que a parceria Governo/Prefeitura viabilizará a aquisição de 20 ônibus elétricos, veículos que atuarão à base de eletricidade, e, portanto, com baixa emissão de carbono na atmosfera, com sistema de ar condicionado e mais segurança aos passageiros, sem agredir o meio ambiente.

Um resumo do Protocolo de Intenções da parceria Governo Prefeitura: