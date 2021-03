Belarmino Lins ressalta liberação de recursos do Governo Federal para o interior do AM

Da tribuna híbrida da Assembleia Legislativa (Aleam), após relatar sua participação na comitiva do governador Wilson Lima, que levou ajuda humanitária a quatro municípios da Calha do Juruá no último final de semana, o deputado estadual Belarmino Lins (PP) ressaltou, nesta terça-feira (16), as ações de solidariedade do Governo Federal ao Amazonas neste momento em que o Estado, além da pandemia do coronavírus, também enfrenta as consequências de uma das enchentes mais avassaladoras de sua história.

O líder progressista destacou a liberação, por parte do Ministério da Cidadania, juntamente com o Ministério da Agricultura e a Conab, de 300 mil cestas básicas ao Estado, que serão assim distribuídas: 188 mil a indígenas, 61 mil a pescadores, 43 mil a trabalhadores extrativistas e 3,2 a quilombolas, totalizando 79 mil famílias.

“Esse é o resultado do trabalho do Governo do Estado e dos membros da nossa bancada federal no Congresso Nacional junto ao Governo Federal, muito importante neste momento difícil vivido pelo nosso Estado”, discursou o parlamentar.

Além das cestas básicas, Belarmino Lins ressaltou informações do deputado federal Átila Lins (PP) sobre a liberação de recursos da ordem de R$ 1.850 milhão, proveniente do Ministério do Desenvolvimento Regional, para o município de Eirunepé, e de R$ 1.010 milhão destinado a Envira, na Calha do Juruá.

“Também temos informações seguras de que mais importantes aportes de recursos federais estão sendo liberados para Boca do Acre, Pauini e outros municípios, estes situados na Calha do Purus e sofrendo muito com a grande enchente deste ano”, finalizou Belarmino.