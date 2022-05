Belarmino Lins ressalta Governo Presente com inauguração de moderno CETI em Codajás

Em discurso, na manhã desta terça-feira (3), da tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), o deputado Belarmino Lins (Progressistas) ressaltou a inauguração do décimo Centro de Educação de Tempo Integral (CETI) construído pelo Governo do Estado.

Denominado CETI José de Araújo Rodrigues, o novo centro de excelência educacional vai contemplar 1 mil estudantes em Codajás, na região do Solimões. Segundo Belarmino, a escola, que teve investimentos da ordem de R$ 18 milhões, homenageia José de Araújo Rodrigues, pai da conselheira Yara Lins, do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), e avô do deputado estadual Fausto Júnior.

Belarmino integrou uma grande comitiva que, na última sexta-feira (29/04), sob o comando do governador Wilson Lima (UB), inaugurou o novo CETI de Codajás e anunciou novos investimentos em infraestrutura e saneamento, além da implantação do Projeto Esporte e Lazer no município.

“Parabenizo o Governo do Estado, na pessoa do governador Wilson Lima, pela inauguração do belo e moderno CETI de Codajás e por outras obras que fortalecem a performance do prefeito Tonho, dignificam a população do município e reforçam as ações do Governo Presente no interior”, discursou o deputado progressista, que destacou, ainda, a restauração do Centro Cultural de Codajás,com recursos oriundos de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Átila Lins (PSD). Átila também esteve no município prestigiando a inauguração do CETI José de Araújo Rodrigues ao lado de Belarmino, de Yara Lins e Fausto Júnior, além do presidente regional do União Brasil, Pauderney Avelino, e do pré-candidato a deputado estadual George Lins (UB), dentre outros parlamentares e autoridades que participaram do evento em Codajás.

O CETI inaugurado possui salas de aula, laboratórios de Ciências e de Informática, biblioteca, Espaço Google, salas para administração, consultório odontológico, sala para atendimento psicológico, enfermaria, sala de professores, sala de coordenação, pátio coberto, cozinha ampla com vários balcões em aço inox e banheiros femininos e masculinos nos três pavimentos de corredor da unidade, e uma ampla área dedicada à prática esportiva.

