Belarmino Lins ressalta convênio de R$ 1,5 milhão para Benjamin Constant

Com a presença do deputado estadual Belarmino Lins (PP), o governador Wilson Lima e o prefeito David Bemerguy assinaram, na última quarta-feira (01), convênio da ordem de R$ 1,5 milhão para a construção de espaço cultural e gastronômico no município de Benjamin Constant, no Alto Solimões. O projeto prevê a instalação de restaurantes, estacionamento, banheiros e academia ao ar livre.

O evento ocorreu no Palácio da Compensa e também teve a presença do secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz. “Agradecemos à sensibilidade do governador Wilson Lima por mais esse grande benefício à população de Benjamin Constant, premiando o gigantesco trabalho de David Bemerguy no município”, disse Belarmino.

“Esse espaço cultural e gastronômico vai ter uma importância imensurável porque é uma praça pública, local de passeio público, das pessoas poderem trabalhar, passear, confraternizar, então com certeza será um local agradável. A gente agradece ao governador Wilson Lima pelo atendimento a Benjamin Constant”, destacou o prefeito David.