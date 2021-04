Belarmino Lins repercute retomada de captação de órgãos e tecidos para transplantes no Estado

A retomada da captação de órgãos e tecidos, no mês de março, pela Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), foi destacada pelo deputado estadual Belarmino Lins (PP). A retomada, graças a diminuição da pandemia, ocorreu no dia 13 de março, no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, sob a coordenação do Dr. Marcos Lins, médico-cirurgião de transplante de fígado e coordenador da Central de Transplantes do Amazonas.

Além da baixa no início deste ano, a captação também sofreu quedas nos meses de abril, maio e agosto de 2020, com nenhuma captação de órgãos e tecidos nesses meses por causa da pandemia, afirmou Marcos Lins, informando que o Amazonas realiza a captação de fígado e rins, além de córneas.

Somente o transplante de córnea é feito no estado, uma vez que há o Banco de Olhos. O fígado e rim são enviados para outros estados, para atender quem estiver no topo da fila de transplante, sendo amazonense ou não.

O estado já realizou 2.014 captações de córneas, entre 2004 e 2021. O trabalho de captação de fígado e rins iniciou em 2011, totalizando 46 fígados e 324 rins captados para transplante.

Segundo Belarmino, 50 pacientes formam a fila de espera pelo transplante de córneas no Banco de Olhos do Amazonas. Mas, agora, com o arrefecimento da pandemia, a previsão é que os procedimentos ganhem celeridade, assim como o Governo do Estado possa resolver as demandas pertinentes aos que esperam por transplantes de fígado e rim.

Conforme dados oficiais, entre 200 a 250 pessoas aguardam pelo transplante de fígado e entre 250 a 300 por transplante renal. Todos esses pacientes são atendidos segundo estratégia do Tratamento Fora de Domicílio (TFD)

Para que essas demandas sejam resolvidas, de acordo com o Dr. Marcos Lins, é preciso que a captação de órgãos aconteça com normalidade, mas seguindo os protocolos sanitários. No Brasil, são mais de 40 mil pessoas esperando por transplante, e por isso as captações não podem parar.