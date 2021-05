Belarmino Lins reitera solicitação pela retomada de obras sobre a construção de um Núcleo da UEA em Fonte Boa

O deputado estadual Belarmino Lins (PP) reiterou solicitação ao governador Wilson Lima e ao reitor da Universidade do Estado do Amazonas, Cleinaldo de Almeida Costa, em favor da retomada das obras referentes à construção de um Núcleo de Estudos Superiores da UEA no município de Fonte Boa, no Alto Solimões.

“Com a responsabilidade que temos em relação ao avanço do processo educacional no interior do Estado, e sempre sensível aos reclamos da população de minha terra natal, reiterei, na Assembleia Legislativa do Amazonas (ALEAM), importante solicitação ao governador Wilson Lima e ao reitor da UEA, Cleinaldo Costa, para que sejam retomadas as obras sobre a construção de um Núcleo de Estudos Superiores da UEA no nosso querido município de Fonte Boa”, disse o parlamentar progressista.

Segundo Belarmino, a solicitação é pertinente a recente compromisso assumido pelo governador com ele e o seu irmão, deputado federal Átila Lins, e lideranças de Fonte Boa, enfatizando a retomada das obras de construção do Núcleo UEA no município, concretizando um antigo sonho da juventude local.

“Tenho certeza de que o governador Wilson e o reitor da UEA atenderão nossa solicitação e o tão sonhado Núcleo de Estudos Superiores se tornará realidade na mesma dimensão do CETI (Centro de Educação de Tempo Integral) denominado Professora Naíde Lins de Albuquerque, que deverá ser inaugurado até o próximo mês de junho”, afirma o deputado.