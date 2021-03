Belarmino Lins reitera apelo a Wilson Lima em favor da pavimentação de pistas de pouso no interior do Estado

O deputado Belarmino Lins (PP) reiterou Moções de Apelo ao governador do Estado, Wilson Lima (PSC), e ao secretário de Estado de Infraestrtura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), Carlos Henrique Lima, em favor da pavimentação das pistas de pouso dos aeroportos dos municípios de Novo Aripuanã, Autazes e Nova Olinda do Norte, no Vale do Rio Madeira.

“Há décadas, governos e mais governos esqueceram esse problema, que persiste e precisa de uma solução imediata”, afirmou o parlamentar em discurso proferido na manhã desta quinta-feira (4), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Na estação invernosa, o transporte aéreo torna-se muito perigoso, muito mais suscetível a acidentes, devido a lamentável situação das pistas construídas à base de barro e piçarra, sem as mínimas condições de segurança”, discursou Belarmino, ressaltando que suas Moções de Apelo representam “um clamor” das populações do Vale do Rio Madeira através de suas lideranças políticas, como os prefeitos Jocione Souza (Novo Aripuanã), Andreson Cavalcanti (Autazes) e Adenilson Reis (Nova Olinda do Norte).

Para ajudar a avançar as providências governamentais em relação aos três aeroportos, Belarmino se diz pronto para destinar recursos de emendas impositivas. “Com certeza, posso disponibilizar recursos de minhas emendas para facilitar as ações emergenciais nesse sentido, e tenho certeza de que outros deputados também farão o mesmo”, destacou ele, convidando os colegas Josué Neto (Patriota) e Roberto Cidade (PV), donos de bases eleitorais na região do Madeira, a exemplo de Lins, a também viabilizar emendas para ajudar a causa.

Liderança

Ainda em seu discurso da tribuna híbrida da Aleam, Belarmino Lins desfez a onda de especulações envolvendo o seu nome para a liderança do Governo do Estado na Casa Legislativa, em substituição a deputada Joana Darc (PL), de licença-maternidade. “Na Aleam, há outros nomes que merecem o nosso respeito e a nossa admiração, tais como os deputados Dr. Gomes (PSC) e Saullo Vianna (PTB), ambos de grande valor e com excelente atuação no Parlamento Estadual”, ressaltou.

Anistia

Encerrando seu pronunciamento, Belarmino parabenizou o governador Wilson Lima pelo encaminhamento à Aleam de projeto de lei que determina a concessão de anistia de dívidas, total ou parcial, a produtores e empreendedores com financiamento junto à Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam). “Consideramos a medida bastante justa e oportuna neste momento em que os produtores interioranos estão prejudicados pela pandemia da Covid-19 e pela forte enchente que castigam o nosso Estado”, expressou.