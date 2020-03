Belarmino Lins registra 129 anos de emancipação da “Girassol do Solimões”

Para o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas), o dia 31 de março é uma data especial por destacar os 129 anos de emancipação política da sua terra natal, Fonte Boa, conhecida como “Girassol do Solimões”. Ele registrou o evento em Moção de Parabenização aprovada na sessão virtual desta terça-feira (31) da Assembleia Legislativa (Aleam).

“É com orgulho que registramos na Aleam o aniversário da minha cidade natal, Fonte Boa, que neste 31 de março completa 330 anos de sua fundação, 129 anos de emancipação política e 81 anos de ascensão à categoria de cidade”, ressalta o parlamentar na propositura.

“Minha querida Fonte Boa é conhecida como ‘Girassol do Solimões’ e durante esses anos vem registrando significativos avanços em vários seguimentos no decorrer de sua história”, discorre o líder progressista. Administrado pelo prefeito Gilberto Lisboa, o município está situado na microrregião do Alto Solimões, distante da capital 1.011 km, com uma população de 17.609 habitantes, de acordo com o IBGE/2019.

Anualmente o aniversário de Fonte Boa é comemorado com extensa programação cultural promovida pela Prefeitura Municipal, mas este ano, devido a Covid-19 (coronavírus), a programação foi suspensa, “mas o que não tira o brilho da data sagrada que é reverenciada em todo o município”, detalha Belarmino.

Segundo o deputado, em fevereiro de 1689 o padre Jesuíta Samuel Fritz fundou o primitivo núcleo do povoamento da atual cidade de Fonte Boa. No dia 28 de março de 1891, por força da Lei nº 92, a Freguesia de Fonte Boa foi elevada a condição de Vila, e em 31 de março de 1938, em razão do Decreto-Lei nº 68, a Vila ascendeu à categoria de cidade.