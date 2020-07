Belarmino Lins refuta envolvimento do seu nome com práticas ilícitas

Em Nota de Esclarecimento, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) reagiu a uma tentativa de associar o seu nome a suposto esquema de recebimento de propina envolvendo o Governo do Estado com alguns parlamentares. Para o líder progressista na Assembleia Legislativa, o absurdo não passa de “um ato de manipulação da mídia sem qualquer compromisso com a verdade ou real apuração dos fatos”.

Leia a íntegra da nota divulgada na manhã desta segunda-feira (6).

Nota de Esclarecimento:

“Com tristeza e indignação, recebemos a informação sobre a veiculação, no último fim de semana, de matéria em âmbito nacional, republicada em canais locais, vinculando meu nome à uma investigação por um suposto esquema de recebimento de propina, envolvendo o Governo do Estado e alguns parlamentares.

Repudiamos veementemente qualquer tentativa de vincular meu nome a qualquer prática ilícita por ato de manipulação da mídia sem qualquer compromisso com a verdade ou real apuração dos fatos.

A suposta ‘lista’ divulgada pelos meios de comunicação não traz qualquer dado ou informação passível de criar um liame com a situação fática objeto de investigação, demonstrando-se tão somente uma nítida e ardilosa acusação desprovida de fundamento ou justa causa.

Ao contrário do que alegam os meios de comunicação que tendenciosamente divulgaram a lista, inexiste qualquer menção de datas, finalidade, objeto, ou seja, descritivos de qualquer natureza ou ordem que a relacionem com a Operação Sangria, tratando-se tão somente de anotações sem qualquer significado lógico senão aquele pretendido pelo autor, ou autores, delas.

Por outro lado, destaca-se que a única prática delituosa comprovadamente realizada é a divulgação ilícita de material sigiloso, pertencente a uma investigação em andamento, tendo o condão de comprometer a lisura das apurações e a efetividade do trabalho das autoridades competentes.

Diante de todo o exposto, assevero que tais acusações são baseadas em informações apócrifas, perniciosas, e qualquer tentativa de estabelecer conexão entre a ‘lista, a minha pessoa e o processo investigatório em curso deve ser considerada falaciosa e fantasiosa.

“Possuo uma vida pública parlamentar com atuação pautada na defesa dos interesses públicos e coletivos ao longo de 32 anos no Estado do Amazonas.

No exercício da atividade parlamentar, ao longo de três décadas, tenho procurado atuar sempre com equilíbrio, responsabilidade e bom senso na defesa nas questões de interesse dos municípios do Estado, o que justifica a longevidade da minha carreira na política amazonense.

As minhas ações políticas são focadas e direcionadas a servirem ao meu Estado e ao meu povo. Estes, sim, têm as impressões digitais do deputado com maior número de mandatos em toda a existência do Poder Legislativo Estadual. E, então, eu agradeço a Deus e à confiança do eleitorado amazonense a um compromisso inarredável com a prática de elevado comportamento republicano, e asseguro que a minha vida parlamentar tem revelado esta cumplicidade com o Amazonas e sua população.

Jamais permitirei que alguém munido de maus propósitos comprometa a minha boa imagem como homem público ao longo da minha trajetória política. O meu compromisso e vinculação não é com quem governa, mas os mais altos interesses do Estado do Amazonas e seu povo.”