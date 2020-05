Belarmino Lins rechaça nova fake news: “Não aceito ser escalado para missão nem de “A” e tampouco de “B” ou “C

Em Nota de Esclarecimento, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) rebateu mais uma publicação tendenciosa a seu respeito. “Sempre agi, e vou continuar agindo, com a minha consciência e em respeito à população amazonense”. Leia a íntegra da Nota do parlamentar.

Nota de Esclarecimento

A propósito de matéria “Dep. Belarmino Lins é escalado para abafar o impeachment de Wilson Lima”, o deputado estadual Belarmino Lins (Progressistas) vem a público esclarecer o seguinte:

1 – “Apenas subscrevi um Requerimento Coletivo, assinado por 13 parlamentares, que sugere a realização das sessões virtuais da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas no dia de quarta-feira de cada semana, estabelecendo simetria com a Câmara dos Deputados, a qual, tendo em vista a pandemia da COVID-19 (novo coronavírus), só se reúne de forma excepcional para votar matérias de grande interesse nacional em razão da pandemia;

2 – “Nunca fui líder nem de Governo “A” nem de Governo “B” e tampouco de Governo “C” durante toda a minha trajetória política no Parlamento Estadual. Fui, sim, presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas em três mandatos, realizando obras e reformas estruturantes no Poder em todos os sentidos, inclusive construindo o Complexo Administrativo onde hoje está instalada a ALE-AM. Atualmente sou, sim, líder do Partido Progressista no Parlamento Estadual ao lado dos colegas deputados Álvaro Campelo e Mayara Pinheiro, vice-líderes;

3 – “Rechaço, peremptoriamente, a insinuação de que fui escalado para cumprir alguma missão de “A”, de “B” ou de “C” até porque, na idade que experimento, não posso aceitar ser escalado para jogo nenhum. Afirmo que ajo e vou agir sempre com a minha consciência e em absoluto respeito à digna população amazonense;

4 – “O momento, face a pandemia que assola o nosso Estado, requer serenidade e firmeza, virtudes que, aliás, pautam minha história no Parlamento do Estado, atuando de modo sereno, firme e determinado sobretudo quando a realidade imediata exige;

5 – “Esclareço, ainda, que defendi a transformação do Hospital Nilton Lins em um Hospital de Campanha a fim de conferir maior suporte para o atendimento das demandas dos portadores de Covid-19. Defendi, e defendo, a ampliação do sistema hospitalar para melhor atender a população, mas sustento que não possuo nenhum vínculo, ou grau de parentesco, com os proprietários do Hospital Nilton Lins”.