Belarmino Lins rechaça denúncia “leviana” de Wilker

Em discurso na sessão híbrida desta quinta-feira (25) da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), o deputado Belarmino Lins (PP) rebateu uma denúncia que ele classificou de “leviana”, feita pelo deputado Wilker Barreto (Pode), envolvendo processo licitatório sobre a aquisição de dois veículos para uso do escritório da Representação do Amazonas em São Paulo, exercida por Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque.

“Wilker diz, em matéria jornalística, de forma leviana, que a Representação vai alugar veículos de luxo. Em vez da preocupação com os grandes problemas que afetam o Estado, como a pandemia, enchente e outros, ele se atém de maneira leviana a veicular matéria que não procede”, destacou o líder progressista.

“A Representação do Estado em São Paulo é exercida pelo doutor Alfredo Monteiro Lins de Albuquerque, que é meu filho e que é capacitado para tal, sem benesses, sem favorecimentos”, discursou Belarmino, enfatizando, quanto a licitação em curso, que o Pregão Eletrônico, na verdade, é para a locação de apenas dois veículos, um Corolla e um Civic. Todas as informações detalhadas sobre o certame encontram-se disponíveis para pesquisa pública, inclusive o projeto básico, componente imprescindível da licitação está disponível para consulta.

“O processo licitatório em curso visa a locação de apenas dois veículos, e não 22 ou 24, como propala Wilker ao ser confundido sobre a unidade/medida levada consideração para fins deste processo licitatório específico. São apenas dois veículos, locados por 12 meses cada, totalizando em 24 mensalidades (locações mensais)”, explica Belarmino.

Os automóveis serão colocados à disposição para realização dos serviços pertinentes às atividades da Representação em São Paulo, afirma o deputado, prosseguindo: “São veículos que poderão ser usados tanto no apoio logístico para atender as autoridades em agenda oficial na cidade de São Paulo como também para promover o acolhimento e atendimento de enfermos encaminhados pela Secretaria de Saúde do Estado, contando com o apoio para se locomoverem na capital paulista”.

De acordo com Belarmino, os veículos a serem licitados são um Civic e um Corolla, que não são carros de luxo. “Carros de luxo são BMW, Land Rover, Mercedes, SW4, são carros blindados, e às vezes até o Wilker usa carro blindado com medo não sei de quê”. O parlamentar esclarece que a licitação objetiva a contratação de apenas dois veículos para servirem a Representação pelo período de um ano. “Os contratos estão se encerrando, exigindo nova licitação para o atendimento das demandas da Representação”, completa Belarmino.